В апреле в Рязани развернут тематическую Пасхальную ярмарку

С 11 по 16 апреля перед празднованием Светлой Пасхи в Рязани на площади Победы будет работать тематическая Пасхальная ярмарка.

Проект организует АНО «Агентство развития бизнеса» при поддержке правительства Рязанской области.

К участию в ярмарке приглашают фермеров и региональных производителей молочной продукции, хлебобулочных изделий и других товаров к празднику.

На ярмарке откроют фуд-зону с пирогами, кондитерскими изделиями и горячими напитками.

Подробности по телефону: +7 (4912) 600-516.