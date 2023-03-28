Вторник, 28 марта, 2023
Татьяна Проводина

В апреле в Рязани развернут тематическую Пасхальную ярмарку

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Изображение от chandlervid85 на Freepik

С 11 по 16 апреля перед празднованием Светлой Пасхи в Рязани на площади Победы будет работать тематическая Пасхальная ярмарка.

Проект организует АНО «Агентство развития бизнеса» при поддержке правительства Рязанской области.

К участию в ярмарке приглашают фермеров и региональных производителей молочной продукции, хлебобулочных изделий и других товаров к празднику.

На ярмарке откроют фуд-зону с пирогами, кондитерскими изделиями и горячими напитками.

Подробности по телефону: +7 (4912) 600-516.

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