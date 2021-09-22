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Среда, 22 сентября, 2021
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В Амурской области родственникам на кладбище привезли тело другого умершего

Александр Ильин
В Амурской области родственникам на кладбище привезли тело другого умершего

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В Белогорске, Амурской области, похоронное агентство перепутало тела умерших и привезла местным жителям гроб чужого человека. Об этом сообщает региональный портал «Амур.Лайф». 

Как передают в источнике, родственники усопшего решили провести похороны без прощания в ритуальном зале, а сразу доставить гроб к месту захоронения. Когда прибыл катафалк, выяснилось, что внутри находится совершенно другой человек. 

В Амурском УМВД начали проверку по факту случившегося.

Данные будут также переданы в Роспотребнадзор для проверки похоронного агентства, которое оказало некачественную услугу. 

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