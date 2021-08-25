В Алтайском крае двое мужчин 18 лет назад зарубили топором мать с ребенком

В Алтайском крае мужчина явился с повинной в полицию, где признался в убийстве. По его словам, 18 лет назад он вместе с братом убил женщину с ребенком.

Местный житель рассказал, что все произошло в 2003 году. Тогда он вместе с братом проник в дом к 50-летней хозяйке магазина для кражи ценностей. Подозреваемые знали, что она проживает одна со своим 13-летним сыном.

Вооружившись топорами, злоумышленники пробрались в дом через окно. На глазах у ребенка старший из братьев шесть раз ударил женщину оружием. От полученных травм хозяйка скончалась на месте. После этого младший подозреваемый убил ребенка, ударив его по голове пять раз.

Родственники забрали из дома деньги и ценные вещи на общую сумму более 14 000 рублей. Преступление пытались раскрыть в течение многих лет.

В марте 2021 года старший из братьев написал явку с повинной и подробно рассказал о случившимся. Его родственник тоже дал признательные показания, но позже отказался от них.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного управления по Алтайскому краю.