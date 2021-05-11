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Вторник, 11 мая, 2021
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В Александро-Невском районе погибло более половины озимых

7info
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На территории Александро-Невского района Рязанской области зафиксировали гибель озимой пшеницы на 64% посевных площадей. Общая площадь погибших посевов – 10914 га, сообщил сайт ИД «Пресса».

По словам начальника районного управления сельского хозяйства Ирины Овечкиной, гибели озимых способствовали погодные условия. Из-за сухой осени в зиму посевы ушли со слабой корневной системой, нераскрывшимися. В декабре было мало снега, но столбик термометра опускался ниже 20 градусов, а в феврале прошёл дождь и на полях образовалась ледяная корка.

Во многих хозяйствах уже провели пересев, заменив озимые яровой пшеницей и ячменём. 

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