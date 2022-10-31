В Александро-Невском районе под мостом нашли труп мужчины

В воскресенье 30 октября недалеко от села Нижний Якимец в Александро-Невском районе под мостом недалеко от кладбища прохожий обнаружил труп мужчины. Очевидец сообщил в полицию. Подробности приводит издательство «Пресса».

Замначальника Александро-Невского отделения полиции Александр Котов рассказал, что сотрудники полиции предположительно установили личность погибшего. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и вёл асоциальный образ жизни. Родственники опознали труп и подтвердили предположение полицейских.

Погибший – 60-летний нигде не работавший местный житель.

Александр Котов отметил, что на теле не найдено признаков насильственной смерти. Предварительно, смерть наступила от инфаркта. Точное время и причину смерти установят в морге. Следственный комитет проведёт проверку по этому факту.

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