В Александро-Невский храм Рязани прибыла чудотворная икона «Жоковская Путеводительница»

13 января в приход Александро-Невского храма города Рязани была принесена чудотворная Тихвинская икона Божией Матери из села Большое Жоково, именуемая также «Жоковская путеводительница». Поклониться святыне в храме можно до 17 января. Каждый день в 14:00 будет совершаться молельное пение по особому чинопоследованию, который благословила Сама Пресвятая Богородица преподобному Серафиму Саровскому.

Как рассказали в Рязанской епархии, история старинной иконы, которую верующие стали называть «Жоковской Путеводительницей», известна с 2000-х годов, когда её передали в Тихвинский храм села Большое Жоково. В 2015 году старинный образ, имевший несколько повреждений, отреставрировали, для него изготовили новый киот, а позже перенесли из алтаря в иконостас. Вскоре люди стали делиться свидетельствами о чудесной помощи, получаемой ими по молитвам Богородице перед Её Тихвинским образом в Большом Жокове. Таких историй собрано уже немало, и их количество продолжает расти.