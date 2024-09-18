В администрации Рязани обсудили вопросы озеленения города

17 сентября в администрации Рязани прошло рабочее совещание, посвящённое вопросам озеленения города, сообщает пресс-служба мэрии.

В заседании участвовали глава администрации Рязани Виталий Артёмов, его заместитель Михаил Ромодин, руководители структурных подразделений, а также представители городских предприятий.

В рамках создания концепции озеленения были определены общие подходы. Профильные специалисты разработали список улиц для посадки деревьев, представили схему размещения растений, провели инвентаризацию и рассчитали смету в соответствии с нормативами, применимыми для муниципальных контрактов. Как было отмечено на совещании, озеленение каждой улицы будет иметь индивидуальный подход.

Также был составлен перечень наиболее подходящих для города видов деревьев и другой растительности. В список вошли неприхотливые в уходе растения, такие как липа, рябина, гортензия и сирень. Особое внимание было уделено дальнейшему уходу за высаженными растениями.

Посадочный период начнётся 20 сентября и продлится полтора месяца. Весной следующего года работы по озеленению будут продолжены.