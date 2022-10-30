Воскресенье, 30 октября, 2022
Татьяна Проводина

В 4 районах Рязанской области уничтожили дикорастущую коноплю

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В Рязанской области сотрудники полиции ликвидировали 4 очага дикорастущей конопли общей площадью 460 квадратных метров. Подробности привели в УМВД по региону.

Мероприятия провели в рамках оперативно-профилактической операции «Сообщи, где торгуют смертью», цель которой — пресечь распространение наркотиков.

Заросли конопли выявили и ликвидировали участковые уполномоченные полиции вместе с коллегами из подразделений УНК УМВД по Рязанской области в Сараевском, Сасовском, Спасском и Шиловском районах. Площадь зарослей в Шиловском районе составила 225 квадратных метров.

Отмечается, что территорию региона продолжают обследовать.

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