В 4 районах Рязанской области контролируют использование лесов

В 2023 году в рамках государственного задания сотрудники филиала Рослесинфорга «Центрлеспроект» продолжат дистанционный мониторинг лесов Рязанской области. За 2022 год в регионе выявили два случая незаконно заготовленной древесины с общим объёмом в 89 кубов.

Директор филиала Рослесинфорга «Центрлеспроект» Евгений Лялин отметил, что специалисты работают на территории 187 тысяч гектаров в Ерахтурском, Ермишинском, Можарском и Рязанском лесничествах.

Евгений Лялин: «Дистанционный мониторинг использования лесов на территории области проводится с 2021 года. За прошедшие два года количество лесных правонарушений значительно сократилось – с 95 в 2021 до 5 в 2022»

Мониторинг позволяет выявить, проанализировать и оценить факты незаконного использования лесов и воздействие на них неблагоприятных факторов.

Леса занимают около четверти территории Рязанской области — более миллиона гектаров. В аренде находятся около половины лесного фонда региона.