В 2026 году Рязанская область получит 70 млн рублей на выдачу льготных займов предприятиям

Рязанская область снова стала одним из лидеров конкурса Минпромторга России на финансирование региональных программ развития промышленности. Об этом сообщает заместитель председателя правительства области Юлия Швакова.

В 2026 году регион получит почти 70 миллионов рублей из федерального бюджета на выдачу льготных займов Государственного Фонда развития промышленности области предприятиям.

«Благодаря этой мере за три последних года поддержку получили 6 промышленных предприятий на общую сумму более 200 млн рублей», — отметила Юлия Швакова.

Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на импортозамещение и производство конкурентной продукции, и содействует созданию и развитию промышленных кластеров. Финансовая помощь используется на закупку оборудования, внедрение новых технологических решений, развитие экспорта, повышение производительности.