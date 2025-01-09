В 2024 году «Зелёный сад» вывез из Борок 23 000 тонн загрязнённого грунта. Строительная компания заявляла о 20 000 тоннах, но план удалось перевыполнить. Напомним, работы начались минувшей осенью. Вывоз грунта на специализированные полигоны Московской области осуществляют несколько лицензированных подрядчиков.

В 2025 году работы продолжаются. За 4-8 января вывезено ещё почти 2000 тонн. Загрязённый грунт заменяется чистым и уже на очищенной территории компания «Зелёный сад» ведёт строительство жилого комплекса «Окская стрелка». Сейчас возводятся первый, второй и третий дома, причём во втором начато строительство восьмого (верхнего) этажа.

«Окская стрелка» — уникальный жилой комплекс, единственный в Рязани на берегу Оки. Новые дома малой этажности будут оснащены системой «умный дом». Для жильцов построят суперсовременную дворовую территорию, где с одной стороны детские площадки, фонтан и вся необходимая инфраструктура, а с другой — выход на пляж и набережную.

Реклама

Хотите увидеть стройплощадку своими глазами? Приглашаем посетить наш объект! Подробности по ссылке: https://www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess и в отделе продаж ГК «Зелёный сад», тел.: 8 (4912) 77-77-77.

Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ». Проектная декларация №62-000396 от 10.12.2024, подробности на сайте наш.дом.рф.