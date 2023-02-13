В 2023 году в Рязанской области планируют обучить 3,5 тысячи помощников по уходу за пожилыми людьми и инвалидами

В Рязанской области в этом году, как ожидается, подготовят 3,5 тысячи помощников по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Об этом пишут «Рязанские ведомости». Программа долговременного ухода реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Глава регионального минтруда Наталья Суворова и ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин вручили сотрудникам организаций соцобслуживания свидетельства об окончании учёбы по программе «помощник по уходу».

Учащимся рассказали о стандартах ухода за этими категориями граждан и современных подходах к выполнению рекомендаций врачей. Особое внимание уделили эмоционально-волевой сфере обучающихся и практической подготовке в симуляционных условиях медвуза и на базах поставщиков социальных услуг.

Курс организовали в рамках расширения в Рязанском регионе пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Главная цель обучения – повысить профессиональный уровень кадров и качество работы в системе долговременного ухода.