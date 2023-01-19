В 2023 году в Рязанской области откроют 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов

В 2023 году в Рязанской области установят 15 быстровозводимых модульных конструкций, в которых разместятся фельдшерско-акушерские пункты. Об этом написал ВКонтакте глава регионального Минздрава Александр Пшенников.

Сейчас министерство определяется с земельными участками, техническим заданием, далее пройдут закупочные процедуры.

— Возведение БМК начнем, как только устоится теплая погода. На установку модульной конструкции понадобится от одного до двух месяцев. Затем медпункт оснастим необходимым оборудованием, получим лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность. Весь период займет чуть более шести месяцев и станем оказывать медицинскую помощь сельскому населению в цивилизованных, комфортных условиях, — написал Пшенников.

Новые ФАП откроются в Александро-Невском, Милославском, Пронском, Михайловском, Ряжском, Рязанском, Сараевском, Ермишинском, Кадомском, Пителинском, Сасовском, Скопинском, Старожиловском, Шацком, Спасском и других районах области.