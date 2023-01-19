В 2023 году в Рязанской области откроют 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов

В 2023 году в Рязанской области установят 15 быстровозводимых модульных конструкций, в которых разместятся фельдшерско-акушерские пункты. Об этом написал ВКонтакте глава регионального Минздрава Александр Пшенников.
Сейчас министерство определяется с земельными участками, техническим заданием, далее пройдут закупочные процедуры.
Новые ФАП откроются в Александро-Невском, Милославском, Пронском, Михайловском, Ряжском, Рязанском, Сараевском, Ермишинском, Кадомском, Пителинском, Сасовском, Скопинском, Старожиловском, Шацком, Спасском и других районах области.
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