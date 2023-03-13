В 2023 году в детских садах Рязанской области создадут свыше тысячи мест

В текущем году в детских дошкольных образовательных учреждениях Рязанской области создадут больше тысячи мест. В Рязани, Рязанском, Рыбновском и Захаровском районах построят 5 новых детских садов. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Это позволит практически решить проблему нехватки мест для детей в системе дошкольного образования, – сообщила глава регионального министерства образования Ольга Щетинкина на расширенном заседании профильной коллегии ведомства.

Актуальные направления развития системы образования Рязанской области сейчас обсуждаются. В Год педагога и наставника министр вручила региональные награды лучшим учителям школ области.