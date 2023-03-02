В 2023 году Рязань получит новые автобусы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Рязань вошла в перечень городов, которые в текущем году получат транспортные средства по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится на сайте нацпроекта.

В 2023 году 334 автобуса поступят в автопарки 13 городских агломераций, включая Рязань.

Зампред правительства России Марат Хуснуллин отметил, что благодаря нацпроекту удаётся решить много важных социальных задач. Прежде всего это комфортный общественный транспорт, а также отремонтированные дороги, по которым проходят магистральные маршруты.

Марат Хуснуллин: «С 2020 года в регионы поступили порядка полутора тысяч единиц транспорта. В 2023 году ещё 334 автобуса пополнят автопарки Омска, Волгограда, Челябинска, Перми, Сочи, Оренбурга, Уфы, Улан-Удэ, Владивостока и Рязани. 32 троллейбуса получат Брянск и Курск. А в Туле обновят трамвайный парк, туда поступят 17 новых трамваев»

Происходит комплексное обновление дорожно-транспортной инфраструктуры, что в целом повышает качество жизни людей, – отметил Марат Хуснуллин.