В 2023 году Рязань получит новые автобусы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Рязань вошла в перечень городов, которые в текущем году получат транспортные средства по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится на сайте нацпроекта.
В 2023 году 334 автобуса поступят в автопарки 13 городских агломераций, включая Рязань.
Зампред правительства России Марат Хуснуллин отметил, что благодаря нацпроекту удаётся решить много важных социальных задач. Прежде всего это комфортный общественный транспорт, а также отремонтированные дороги, по которым проходят магистральные маршруты.
Происходит комплексное обновление дорожно-транспортной инфраструктуры, что в целом повышает качество жизни людей, – отметил Марат Хуснуллин.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram