В 2023 году Ресурсные центры поддержки НКО откроются в 5 районах Рязанской области

В Рязанской области в 2023 году создадут ещё 5 Ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщили в министерстве по делам территорий и информационной политике региона.

Цель создания Ресурсных центров — совершенствование инфраструктуры системной поддержки социально ориентированных НКО, разработка и внедрение механизмов социального партнёрства и развитие институтов гражданского общества. Центры также повышают доступность информации о возможностях получения грантов, участия в конкурсах, семинарах и реализации соцпроектов.

В прошлом году в соответствии со Стратегией развития области появились 5 Ресурсных центров поддержки НКО – в Касимове, Сасово, Скопине, Рязанском и Рыбновском районах. На базе организаций, в частности, проводят консультации по поддержке и развитию СО НКО, помогают подготовить документы для участия в конкурсах на получение грантов, реализации социально значимых инициатив.

В Рязанской области действуют, в частности, проекты по патриотическому воспитанию молодёжи, поддержке многодетных семей, женщин в трудной жизненной ситуации, участников СВО, людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сеть Ресурсных центров поддержки НКО в этом году будет развиваться. В планах — открытие ещё 5 аналогичных организаций: в Ряжском, Кораблинском, Михайловском, Пронском и Клепиковском районах.