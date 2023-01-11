Среда, 11 января, 2023
Татьяна Проводина

В 2023 году из бюджета Рязанской области выделено свыше 327 млн рублей на инициативные проекты

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Рязанской области стартовал приём заявок на реализацию проектов местных инициатив. В 2023 году из регионального бюджета на инициативные проекты выделили на 50 млн больше, чем в прошлом году — 327,47 млн рублей. Об этом сообщила первый зампред правительства области Анна Рослякова.

Анна Рослякова: «Максимальная сумма поддержки одного проекта из регионального бюджета увеличилась с 2 до 3 млн рублей. Итоги конкурса подведём в феврале. Обязательно поделимся результатами»

С 9 января уже подано 29 заявок на общую сумму свыше 43 млн 367 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета – больше 33 млн 493 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 6 февраля, – отмечает Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Программа поддержки местных инициатив, действующая с 2017 года, за весь период позволила реализовать свыше 900 проектов, которые предложили жителя Рязанской области. В минувшем году реализовано 256 инициативных проектов в 171 муниципальном образовании региона на общую сумму субсидии из областного бюджета больше 262 млн рублей.

Проекты позволили благоустроить места отдыха населения и общественные территории. Речь идёт об разбивке парков и скверов; установке и ремонте детских, спортивных, игровых площадок; благоустройстве мест захоронения; ремонте автодорог, проездов, тротуаров; ремонте домов культуры, библиотек, архива, детских садов; строительстве и ремонте водопроводной, канализационной сети, устройстве пожарных водоёмов, устройстве площадки для выгула собак, устройстве уличного освещения, обустройстве мест ТКО.

Общее число возможных заявок от муниципального района и городского округа увеличено на 2 проекта, а для города Рязани – на 20 проектов. Для сельских и городских поселений общее количество увеличивается в зависимости от числа населённых пунктов, которые входят в их состав.

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