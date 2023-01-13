В 2022 году услугами Центра компетенций в сфере сельхозкооперации воспользовались 210 фермеров Рязанской области

По итогам прошлого года 210 сельхозтоваропроизводителей воспользовались услугами и консультациями Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Рязанской области. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Специалисты Центра компетенций «Корпорации развития Рязанской области» провели ряд семинаров-совещаний с участием руководителей предприятий АПК, глав крестьянских фермерских хозяйств, ИП в целях развития малых форм хозяйствования. Обсуждали меры господдержки фермерских хозяйств, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, определили потребности и проблемы.

Региональный семинар-совещание «АгроРязань-2022» объединил свыше 70 рязанских фермеров и специалистов администраций МО. Для рязанских аграриев, специализирующихся на производстве зерна и продуктов его переработки, организовали цикл обучающих тренингов по работе в федеральной государственной информационной системе «Зерно». Специалисты сферы АПК из разных стран получили новые знания и обменялись опытом на международной онлайн-встрече «Прибыльное фермерство».

В рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» в Клепиковском и Кадомском районах состоялись выездные семинары. Участникам рассказали о преимуществах создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, мерах грантовой поддержки и субсидиях, помощи в подготовке документов и участии в обучающих программах Центра. Выезды в райцентры Рязанской области будут организовывать и в дальнейшем.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов подчеркнул важность грамотного применения мер поддержки.

Дмитрий Филиппов: «Такие семинары проводятся, чтобы представители сельхозкооперации понимали, как это правильно делать. Наша задача – охватить максимальное количество людей, чтобы они не боялись сложностей оформления документов на поддержку, в том числе грантовую»