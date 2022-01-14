В 2021 году в Рязанской области оформлено на почте более 315 тысяч периодических печатных изданий

В отделениях Почты России и у почтальонов жителями Рязанской области выписано 185 тысяч экземпляров газет и журналов, 30 тысяч юридическими лицами и 100 тысяч экземпляров прессы оформлено через интернет.

По итогам подписных кампаний 2021 года самым читающим районом Рязанской области стал Сараевский район. На тысячу жителей здесь оформили 247 абонементов на газеты и журналы. На второй строчке – Шацкий район с 200 подписками. Тройку лидеров замыкает Михайловский район – 158 периодических изданий.

Областные и районные издания составляют 42% подписного тиража, 58% — федеральные газеты и журналы.

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В топ самых популярных изданий у любителей читать бумажную прессу ежегодно входят районные и областные газеты. Из федеральной прессы у рязанцев в области наибольшей популярностью пользуются газеты и журналы с региональными вкладками. Рязанцы также выписывают издания для детей и издания, в которых освещаются вопросы здоровья, садоводства и кулинарии.

Сегодня жители Рязанской области могут оформить подписку на любимое издание на разный период времени (на один или несколько месяцев) через почтальона на дому, в почтовом отделении, дистанционно из любой точки мира – на сайте https://podpiska.pochta.ru/ или в мобильном приложении Почты России.

Добавим, что в 2021 году почтальоны региона доставили подписчикам более 3,7 млн. газет и журналов.