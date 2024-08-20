Уже близко! Опубликовано пророчество Исаия о конце света

Канал в Дзене «Торжество православия», имеющий более 213 тысяч подписчиков, опубликовал статью, посвящённую приближению конца света. В статье рассматривается пророчество Исаия, который предсказывает, что в последние дни Бог «изменит вид земли» и «перевернет мир вверх дном» (Ис. 24:1).

Это означает, что Суд над Землёй обрушится внезапно и резко, как вор в ночи, и всё изменится за один час. Согласно этому пророчеству, вселенная будет свидетельницей разрушения, которое полностью изменит мир.

Автор статьи утверждает, что пророчество Исаи актуально именно для нашего времени. На основании анализа Библии и интерпретаций различных толкователей, предсказания указывают на близость Судного дня. Кроме того, существует мнение, что современный мир переживает кризис, сравнимый с тем, что описан в пророчествах. Ссылаясь на слова Преподобного Порфирия Кавсокаливита, говорится, что молитва и покаяние могут помочь исправить ситуацию.

Кроме того, в статье отмечается, что современный мир сталкивается с большим количеством насилия и морального разложения, что также подтверждается пророчествами. В статье подчеркивается, что дети страдают от последствий грехов родителей, и приводятся примеры жестокости и насилия в современном обществе, такие как похищения и эксплуатация детей.

По мнению авторов, нынешние события и социальные явления, включая насилие и моральный упадок, подтверждают близость конца света, о котором предупреждают как религиозные, так и светские пророки.

Ранее священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко подчеркнул, что постоянные поиски признаков приближения апокалипсиса — это крайность, которой верующим не следует поддаваться. В то же время, согласно христианскому учению, Судный день неизбежен, и православным не следует впадать в другую крайность, проявляя беспечность и беззаботность.