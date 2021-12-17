Уведомление, выданное на строительство 4-этажного дома на улице Щедрина Рязани, отменено

В среду, 15 декабря, и.о. заместителя главы администрации Рязани Сергей Савин подписал постановление об отмене уведомления, выданного на строительство 4-этажного кирпичного дома на улице Щедрина, сообщает издание «Вид сбоку».

Копию соответствующего документа предоставили в рязанском отделении «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

Фото: ВООПИиК

Уточним, что речь в документе идёт о доме на Щедрина, 16. Как рассказывали градозащитники, здесь в сентябре на месте сгоревшего деревянного дома началась стройка. При этом работы шли без согласования с Инспекцией.

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Напомним, указанный земельный участок находится в границах объекта археологического наследия Рязанской области «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный город Рязань)».