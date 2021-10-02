В центре Рязани продолжается незаконное строительство жилого дома

В Рязани на улице Щедрина, д. 16 продолжается строительство жилого дома, которое должно было прекратиться ранее по предписанию государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области. Об этом сообщается в группе «ВООПИиК Рязань» во ВКонтакте.

По словам автора поста, возведение четырёхэтажного жилого дома приостановили только «на бумаге». На самом же деле стройка продолжается.

«Идет монтаж фундаментных блоков, утром привозят раствор, работает автокран», — отмечают в сообществе.

Кроме того, строительная техника повреждает новую тротуарную плитку, а рабочие паркуют автомобили посреди пешеходной зоны.

Напомним, в сентября этого года инспекция ОКН предписала остановить стройку, поскольку работы ведутся на объекте археологического наследия Рязанской области «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный город Рязань)».