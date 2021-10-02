2.5 C
Рязань
Суббота, 2 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В центре Рязани продолжается незаконное строительство жилого дома

Александр Ильин
В центре Рязани продолжается незаконное строительство жилого дома
Фото: vk.com/voopik_rzn

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязани на улице Щедрина, д. 16 продолжается строительство жилого дома, которое должно было прекратиться ранее по предписанию государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области. Об этом сообщается в группе «ВООПИиК Рязань» во ВКонтакте. 

По словам автора поста, возведение четырёхэтажного жилого дома приостановили только «на бумаге». На самом же деле стройка продолжается.

«Идет монтаж фундаментных блоков, утром привозят раствор, работает автокран», — отмечают в сообществе.

Кроме того, строительная техника повреждает новую тротуарную плитку, а рабочие паркуют автомобили посреди пешеходной зоны.

Напомним, в сентября этого года инспекция ОКН предписала остановить стройку, поскольку работы ведутся на объекте археологического наследия Рязанской области «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный город Рязань)».

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,680ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]