Утверждён перечень базовых видов спорта Рязанской области на 2022–2026 годы

Минспорта РФ утвердил перечень базовых видов спорта Рязанской области на 2022–2026 годы. Об этом сообщило региональное министерство физической культуры и спорта.

В список вошли:

— летние виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр, — бокс, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, лёгкая атлетика, спортивная борьба, стрельба из лука, тхэквондо, тяжёлая атлетика, художественная гимнастика;

— зимние виды — биатлон, лыжные гонки;

— виды спорта, включенные в программу Паралимписких игр — спорт лиц с ПОДА

— иные вида спорта — джиу-джитсу.