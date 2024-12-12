Утверждён бюджет Рязани на 2025 год, на соцсферу направят 70% средств

12 декабря на заседании Рязанской городской Думы утвержден бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба РГД.

Как было отмечено, доходы бюджета города на 2025 год запланированы в размере 17,9 млрд. рублей, расходы — 18,6 млрд. Основу проекта составляют 19 муниципальных программ. Главный финансовый документ города сохраняет социальную направленность. Доля расходов бюджета на финансирование социальной сферы составит 70%. Предусмотрены расходы на софинансирование строительства крупных социальных объектов — школ в микрорайонах Семчино, Олимпийском городке, микрорайоне ДПР-7, 7А, нового здания школы № 28, а также детского сада в районе ЖК «Метропарк». Продолжится реализация программы по капремонту школ, впервые в 2025 году будут капитально отремонтированы детские сады.

Необходимые средства также заложены на реализацию национальных проектов. С учетом субсидий из областного бюджета на ремонт дорог планируется направить более миллиарда рублей. Запланированы средства на благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и дворов. В частности, на благоустройство улицы Мюнстерская запланировано 42,4 млн. рублей, на ремонт Мемориального комплекса и ограждения Скорбященского кладбища — 27,6 млн. рублей, на создание стелы «Город трудовой доблести» — около 190 млн. рублей. Планируется увеличить количество проектов местных инициатив, обновить муниципальный общественный транспорт, провести ремонт инженерных сетей и снос аварийных деревьев.

Представители структурных подразделений администрации города ответили на вопросы депутатов в рамках своих полномочий. В частности, были озвучены планы на следующий год относительно благоустройства города, ремонта дорог и социальных объектов, строительства новых школ, замены уличного освещения.

Решением Рязанской городской Думы бюджет Рязани на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов утвержден.