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Понедельник, 14 февраля, 2022

Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий

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Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий

7info

Официально опубликован первый международный стандарт промышленного интернета вещей, разработка которого велась по инициативе «Ростелекома» на базе технического комитета (ТК) по стандартизации 194 «Кибер-физические системы» Росстандарта при поддержке Минпромторга России. Стандарт станет платформой для развития Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифровой экономики. Его утверждение состоялось на уровне ключевых организаций — Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии (ISO/IEC).

Принятый стандарт устанавливает единые требования к совместимости различных устройств и систем промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT). Он призван стать основой для реализации на практике концепции умного производства и обеспечить возможности для продвижения российских технологий.

Из-за отсутствия единых нормативов производители на рынке интернета вещей используют собственные стандарты и протоколы, в результате чего продукты зачастую оказываются несовместимы друг с другом. Принятие стандарта позволяет решить эту проблему, заказчики технологий IIoT смогут использовать решения и оборудование различных разработчиков и предприятий-изготовителей, а также проводить корректные испытания решений и оборудования на совместимость.

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«Повышение конкурентоспособности отечественного производителя, ускорение импортозамещения невозможны без стандартов, однако часто их пишут без нас и не для нас. Исправлением первой проблемы систематически занимается ряд российских организаций в партнерстве с техническим комитетом 194 “Кибер-физические системы” Росстандарта. Утверждение первого российского международного стандарта в сфере цифровых технологий —  серьезный успех, это направление может стать прорывом для отечественных разработчиков», — сказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Внедрение единых требований к совместимости устройств, сетей и систем промышленного интернета вещей на предприятиях позволит реализовать гетерогенную систему, состоящую из оборудования различных поставщиков для каждого конкретного предприятия и, таким образом, позволит удешевить и ускорить внедрение технологий промышленного интернета вещей. Кроме того, международный документ учитывает требования всех раскрытых в соответствующих национальных стандартах российских протоколов интернета вещей.

«Путь длиной в тысячи верст начинается с первого шага: и этот шаг был совершен в партнерстве с одним из активных членов нашего технического комитета. В ситуации ресурсных ограничений и геополитической напряженности работа на уровне международного инженерного сообщества может стать не только проводником отечественных технологий и подходов на международные рынки, но и одним из важнейших мостов для глобальной кооперации. Первый шаг есть, нужно продолжать движение», — отметил директор по развитию технологических стандартов АНО «Платформа НТИ», председатель ТК 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

«Ростелеком» с начала 2017 года активно участвует в деятельности по стандартизации интернета вещей как на национальном, так и на международном уровне. Во взаимодействии с ТК 194 «Кибер-физические системы» и ключевыми организациями российского рынка, компания принимала участие в разработке целого ряда национальных стандартов в области сенсорных сетей, интернета вещей и промышленного интернета вещей.

«Мы рады, что разработанные “Ростелекомом” в партнерстве с ТК 194 “Кибер-физические системы” подходы к построению технологических моделей промышленного интернета в России оказались востребованными и приняты в качестве глобальных в ходе международной дискуссии с ведущими производителями оборудования и ИКТ решений в сфере индустриального интернета при разработке нового стандарта», — сказал вице-президент по отраслевым решениям ПАО «Ростелеком» Роман Шульгинов.

«Сегодня ИКТ компании, работающие в сфере цифровых услуг и решений выступают в роли драйверов, формирующих рынки в целых отраслях экономики. Работа по международной стандартизации собственных подходов вывела нас на совершенно новый уровень: от традиционного участника рынка, действующего в рамках решений международных производителей оборудования и поставщиков услуг, до инициатора и лидера работ по формированию новых отраслевых подходов, в том числе в сфере промышленного интернета вещей», — заявил представитель ПАО «Ростелеком» в Международном союзе электросвязи Алексей Бородин.

Разработка стандарта велась в партнерстве с ТК 194 «Кибер-физические системы», представляющим интересы Российской Федерации в профильном подкомитете крупнейших международных организаций в области стандартизации ISO/IEC (ИСО/МЭК «Интернет вещей и цифровые двойники»). Основной фокус деятельности подкомитета нацелен на технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT), IIoT, сенсорных сетей, беспроводной связи и смежных с ними цифровых технологий, включая термины и определения, также вопросы эталонных архитектур, требований к системам и их совместимости, а с 2021 года — еще и вопросы стандартизации цифровых двойников.

«Российские эксперты разработали один из первых международных стандартов Индустрии 4.0. Реализация данной инициативы стала серьезным вызовом, раскрывающим в едином документе “как должно быть” для всей мировой промышленности. До нынешнего дня не существовало стандартов, регламентирующих требования к проектированию и разработке систем IIoT, теперь же предложенные требования к совместимости устройств, сетей и систем IIoT должны обеспечить исполнение минимальных требований к ним. Стандарт обеспечит взаимодействие IoT-оборудования, разрабатываемого различными поставщиками, что должно ускорить внедрение данных решений на промышленных предприятиях как на территории Российской Федерации, так и во всем мире», — обратил внимание председатель подкомитета ISO/IEC Франсуа Коалье.

Разработка международного стандарта была запущена в 2018 году при участии экспертов из США, Китая, Южной Кореи, Японии и других стран-технологических лидеров. В 2022 году ТК 194 «Кибер-физичесие системы» совместно с «Ростелекомом» планируют инициировать разработку еще двух международных стандартов цифровых технологий в интересах развития отечественных решений в сфере цифровых и телекоммуникационных технологий.

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