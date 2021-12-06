Утонувших под Рязанью детей похоронят на родине в Узбекистане

Братьев 4 и 7 лет, утонувших в деревне Дедюхино Рязанского района, похоронят на родине в Узбекистане. Об этом «КП-Рязань» сообщил их отец.

Мужчина рассказал, что дети раньше не выходили из дома без спроса. В день трагедии он забрал одного из них из детского сада в Екимовке, второго из школы в Рожке.

ЧП случилось 3 декабря. Мальчики вышли на неокрепший лёд искусственного пруда и провалились под него. Следственный комитет проводит проверку.

Реклама

Хозяин пруда, на которого работал отец мальчишек, отказался общаться с журналистами.