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Понедельник, 6 декабря, 2021
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Утонувших под Рязанью детей похоронят на родине в Узбекистане

7info

Братьев 4 и 7 лет, утонувших в деревне Дедюхино Рязанского района, похоронят на родине в Узбекистане. Об этом «КП-Рязань» сообщил их отец.

Мужчина рассказал, что дети раньше не выходили из дома без спроса. В день трагедии он забрал одного из них из детского сада в Екимовке, второго из школы в Рожке.

ЧП случилось 3 декабря. Мальчики вышли на неокрепший лёд искусственного пруда и провалились под него. Следственный комитет проводит проверку.

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Хозяин пруда, на которого работал отец мальчишек, отказался общаться с журналистами.

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