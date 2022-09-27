Вторник, 27 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Устроивший стрельбу в военкомате Усть-Илимска рассказал о причинах своего поступка

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Фото из Телеграм канала Baza

Руслан Зинин, открывший стрельбу в военкомате Усть-Илимска, рассказал следователям о причинах своего поступка. Об этом пишет Telegram канал Baza.

По словам стрелка, в марте этого года в специальной военной операции погиб его друг – 19-летний Даниил. А двоюродному брату Руслана, 21-летнему Василию Гурову, пришла повестка.

26 сентября Руслан Зинин явился в военкомат и вместе с мобилизованными прошёл в актовый зал. Когда выступал военком, полковник Елисеев, Зинин стал задавать ему вопросы о своём погибшем друге. Затем Руслан достал обрез и дважды выстрелил в Елисеева.

После этого стрелок направился к пожарному выходу, но он был заперт. Тогда Зинин выстрелил в замок и открыл дверь, но был задержан возле выхода.

Полковник Елисеев сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Устроивший стрельбу в военкомате Усть-Илимска рассказал о причинах своего поступка
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