Понедельник, 31 октября, 2022
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Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете Бекмансуров признал вину

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Бывший студент Тимур Бекмансуров в суде признал вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете, но отказался давать показания, сообщает РИА Новости.

Заседание проходит в Пермском краевом суде. Бекмансуров заявил, что признаёт вину, раскаивается в содеянном. Подсудимый показания давать отказался, но выразил готовность отвечать на вопросы.

Сегодня суд планировал допросить Бекмансурова, после чего приступить к исследованию материалов, представленных защитой.

Массовый расстрел студентов Пермского госуниверситета произошёл 20 сентября 2021 года. Бекмансуров пришёл в учебное заведение с ружьём и открыл огонь на поражение. Шесть человек убиты, более 20 ранены.

Стрелку грозит пожизненное лишение свободы.

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