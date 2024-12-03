Ущерб в 50 млн: студентка отдала мошенникам все деньги, 3 кг золота и часы «Картье»

В Москве студентка Дарья передала мошенникам все деньги семьи, 3 кг золота и золотые часы «Картье». Общая сумма ущерба составила 50 миллионов рублей. Распознать мошенников девушке помогла ее бабушка. Об этом пишет Baza в своем телеграм-канале.

Мошенники запугали девушку, сказав, что на неё будут возбуждать дело за пособничество терроризму, но обвинений можно избежать, если сотрудничать со следствием. Дарья была готова выполнить все условия.

Студентка сняла деньги со своего счета, вынесла все деньги и ценности, имеющиеся в доме, в том числе три килограммовых золотых слитка, золотые часы «Картье» и 100 тысяч евро, хранившиеся в сейфе. Все это она отвезла в указанное место «сотруднику ФСБ» для проверки.

На следующий день Дарье вновь позвонил «сотрудник службы безопасности», сказав, что со счета ее бабушки пытаются снять деньги. Девушка поехала к родственнице и через ее телефон решила перевести деньги на «безопасный счёт», но процедуру заблокировал банк.

Утром 28 ноября студентка услышала, как бабушка ругается с мошенниками, пытающимися вывести те самые 10 миллионов рублей. Дарья поняла, с кем разговаривает бабушка, и догадалась, что её обманули.