Уроженка Сасово стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная Россия»

Олеся Клеблеева, уроженка села Бастаново Сасовского района, стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная Россия».

Конкурс проходил с 12 по 16 июля в Москве, сообщает издательство «Пресса». В нем принимали участие 18 девушек из разных городов России. Кроме титула «Мисс Вселенная Россия» Олеся Клеблеева также завоевала титул «Мисс благотворительность».

Сама победительница говорит, что благодаря конкурсу смогла найти единомышленников и спонсоров, которые помогут открыть детский дом и дом престарелых. Кроме этого, Олеся Клеблеева занимается подготовкой к открытию завода по производству освещения.