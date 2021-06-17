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Четверг, 17 июня, 2021
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Уроженец Украины получил 10 лет колонии за убийство рязанца

7info
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Суд признал 38-летнего уроженца УССР, не имеющего постоянного источника дохода, ранее судимого виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. 

О пропаже своего 42-летнего сына жительница Клепиковского района сообщила в полицию 4 марта. Оперативники проверили квартиру пропавшего в селе Первушино, в которой он не жил, но иногда приходил. Труп хозяина  с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в подвале. 

Подозреваемого в убийстве удалось установить и задержать в кратчайшие сроки. Следствием и судом установлено, 26 февраля во время пьянки между мужчинами случился бытовой конфликт. Гость нанёс хозяину множественные удары ножом в область туловища и рук. После этого сбросил труп в подвал, замыл следы крови и ушёл. 

Суд признал уроженца Украины виновным, приговорив к 10 годам колонии строго режима. 

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