Уроженец Рязани возглавил Тарскую епархию РПЦ

Уроженец Рязани епископ Пётр Луховицкий, викарий митрополита Крутицкого и Коломенского назначен епископом Тарским и Тюкалинским. Об этом сообщает сайт РПЦ.

Тарская епархия образована в 2012 году путем выделения из состава Омской епархии. Включена в состав Омской митрополии. Правящий архиерей носит титул «Тарский и Тюкалинский».

Объединяет приходы в административных границах Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Крутинского, Саргатского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского районов Омской области.

Пётр Луховицкий (Иван Дмитриев) родился 2 мая 1979 г. в Рязани в семье врачей. Крещен в младенчестве во Всехсвятском соборе в Туле.

В 1996 г. окончил среднюю образовательную школу № 14 Рязани. В 1996 г. поступил в Псковское духовное училище, которое окончил в 1999 г. Во время обучения нес послушание пономаря в Троицком кафедральном соборе г. Пскова.

Образование:

1999 г. ― Псковское духовное училище.

2005 г. ― Московская духовная семинария.

2008 г. ― Московская духовная академия.