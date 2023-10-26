Четверг, 26 октября, 2023
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Уроженца Рязанской области подозревают в изнасиловании 11-летней девочки

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Фото: телеграмм-канал Shot

Уроженца Рязанской области задержали в Подольске по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки.

28-летний мужчина доставлен в следственный отдел для допроса, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

23 октября в полицию обратилась жительница Подольска с заявлением о том, что неизвестный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности ее 11-летней дочери.

Телеграмм-канал Shot сообщил, что педофил надругался над ребенком в заброшенной больнице. Его жертвами могли стать около пяти девочек.

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