Уроженца Рязанской области подозревают в изнасиловании 11-летней девочки

Уроженца Рязанской области задержали в Подольске по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки.

28-летний мужчина доставлен в следственный отдел для допроса, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

23 октября в полицию обратилась жительница Подольска с заявлением о том, что неизвестный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности ее 11-летней дочери.

Телеграмм-канал Shot сообщил, что педофил надругался над ребенком в заброшенной больнице. Его жертвами могли стать около пяти девочек.