Уровни воды в рязанских реках во время половодья близки к минимальным значениям

На реках Рязанской области продолжается половодье 2025 года, уровни воды остаются близкими к минимальным историческим значениям за весь период наблюдений. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Река Ока на участке от Рязани до Елатьмы на 17 марта полностью освободилась ото льда. Колебания уровня воды незначительны и имеют разнонаправленный характер.

Река Мокша на участке от пгт. Кадом до с. Шевелевский Майдан также очистилась ото льда, при этом наблюдается плавный и стабильный подъем уровня воды.

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Согласно предварительному прогнозу погоды на текущую неделю, значительного повышения уровней воды и выхода ее на пойму в реках области не ожидается.