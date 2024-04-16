Уровень воды в Оке в черте Рязани понизился за сутки на 24 сантиметра

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области 16 апреля сообщила новые данные о ходе половодья в регионе.

В черте Рязани: вода опустилась на 24 см, до 497 см относительно нулевой отметки.

В районе Старой Рязани уровень упал на 22 см, до 611 см.

В Касимове вода, напротив, поднялась на 17 см, до 639 см.

В Мокше у Кадома уровень реки снизился на 1 см, до 617 см.

В Рязани: освободился от затопления участок автодороги на улице Окский проезд.

В поселке Борки вода сошла с 20 приусадебных участков.

Подтопленными остаются:

6 низководных мостов.

7 участков автодорог.

407 приусадебных участков.