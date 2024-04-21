Уровень воды в Оке понизился на 32 см

Уровень воды в Оке продолжает снижаться. Об этом сообщает ГУ МСЧ России по Рязанской области.

По данным на 21 апреля, в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 32 см и составляет 358 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В районе с. Старая Рязань уровень воды в Оке понизился на 23 см и составляет 495 см.

В районе г. Касимова уровень воды в Оке понизился на 9 см и составляет 646 см.

В Мокше у р.п. Кадом уровень воды понизился на 1 см и составляет 616 см.

В результате подъема уровня воды в р. Проня подтоплен участок автодороги у н.п. Серебрянь Михайловского района.

В результате понижения уровня в реках от воды освободились 132 приусадебных участка.