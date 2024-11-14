Четверг, 14 ноября, 2024
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Уроки безопасности провели железнодорожники для рязанских школьников

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Алексей Самохин

Железнодорожники посетили школу № 41 города Рязани, где провели уроки безопасности для учащихся 6-9-х классов. Учебное заведение находится вблизи железной дороги и пешеходного перехода через пути.

Школьникам напомнили правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, обратили их внимание на то, что переходить пути можно только в установленных местах. При приближении к дороге необходимо снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на гаджеты.

Закрепить материал помогли обучающие видеоролики. А в завершении встречи школьники получили тематические памятки и сувениры. В мероприятии участвовали около 200 учеников.

С начала 2024 года в Рязанской области в границах МЖД произошло 17 случаев травмирования граждан, в 2023 году — 14.

Московская железная дорога просит граждан неукоснительного соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Обращаемся с просьбой к родителям и педагогам регулярно разъяснять детям, как вести себя вблизи железной дороги.

Уроки безопасности провели железнодорожники для рязанских школьников
Уроки безопасности провели железнодорожники для рязанских школьников
Уроки безопасности провели железнодорожники для рязанских школьников
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