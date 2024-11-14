Уроки безопасности провели железнодорожники для рязанских школьников

Железнодорожники посетили школу № 41 города Рязани, где провели уроки безопасности для учащихся 6-9-х классов. Учебное заведение находится вблизи железной дороги и пешеходного перехода через пути.

Школьникам напомнили правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, обратили их внимание на то, что переходить пути можно только в установленных местах. При приближении к дороге необходимо снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на гаджеты.

Закрепить материал помогли обучающие видеоролики. А в завершении встречи школьники получили тематические памятки и сувениры. В мероприятии участвовали около 200 учеников.

С начала 2024 года в Рязанской области в границах МЖД произошло 17 случаев травмирования граждан, в 2023 году — 14.

Московская железная дорога просит граждан неукоснительного соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Обращаемся с просьбой к родителям и педагогам регулярно разъяснять детям, как вести себя вблизи железной дороги.