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Среда, 12 января, 2022
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Урбанисты предложили список того, что нужно сделать с остановками в Рязани

7info

Представители группы «Городские проекты в Рязани» высказали недоумение по поводу идеи оборудовать остановки общественного транспорта точками доступа wi-fi.

— Не исключаем, что такой запрос есть, однако, он невелик. Это могло быть актуально 10 лет назад, — написали урбанисты, отметив, что сейчас хорошо развит мобильный интернет.

Ранее предложение о бесплатном wi-fi было включено в Стратегию развития Рязанской области.

Активисты считают, что есть более важные вопросы, которые надо решить. Они составили несколько пунктов.

  1. Отсутствие навигации. Не на всех остановках есть их названия, расписание маршрутов, периодичность работы транспорта также не указаны.
  2. Отсутствие основных элементов остановки (знаков или павильона). Урбанисты признают, что в последние годы для решения этой проблемы сделано немало — во многих районах поставили новые павильоны или хотя бы знаки остановок, где ходит только коммерческий транспорт. При этом есть места, где павильонов до сих пор нет, узнать об остановке можно только по карте.
  3. Беспорядок с размещением мест для остановки в центре города. Чёткого регулирования остановочного пространства нет, в результате маршрутки могут встать поперёк дороги, спровоцировав пробки. В качестве примера привели площадь Победы. Урбанисты предлагают не разделять места для автобусов и троллейбусов, а выделить конкретные места под остановку маршрутов, идущих в одном направлении.

— К сожалению, стратегические документы по развитию общественного транспорта часто пишут люди, не имеющие опыта его использования, — отмечают представители «Городских проектов».

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