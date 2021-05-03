Ураганный ветер и мокрый снег ожидаются в Смоленской области 4 мая

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Во вторник, 4 мая, в Смоленской области ожидаются мокрый снег и ураганный ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, смолян ждет облачная погода с прояснениями. Ночью будут небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Дождь продолжится и днем.

— Температура воздуха по области ночью будет -1…+4 градусов, а днем +5…+10 градусов. В Смоленске ночью ожидается 0…+2 градуса, а днем +7…+9 градусов, — говорится в сообщении.

В регионе будет дуть юго-западный и западный ветер. Его скорость составит 7-12 м/с. Местами порывы ветра достигнут 13-18 м/с. Атмосферное давление 727 мм ртутного столба, будет расти.

Смолян просят быть предельно внимательными и осторожными. Во время ветра не стоит находиться под деревьями, линиями электропередач, шаткими конструкциями. В непогоду лучше и вовсе ограничить пребывание на улице.