Вторник, 18 октября, 2022
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Управление Рязанского троллейбуса планирует закончить 2022 год без убытков

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18 октября на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты заслушали информацию начальника городского управления транспорта о финансовой деятельности МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» в первом полугодии 2022 года в части кредиторской задолженности и задолженности по выплате субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой льготников.

Было отмечено, что 2022 год предприятие планирует отработать без убытков. Депутаты задали интересующие их вопросы. В частности, речь шла о сроках готовности новой транспортной модели города, улучшении качества транспортного обслуживания населения, средней зарплате водителей предприятия.

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