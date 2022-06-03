Управление федеральной почтовой связи Рязанской области возглавил Дмитрий Нефёдов

Директором Управления федеральной почтовой связи Рязанской области стал Дмитрий Нефёдов, ранее возглавлявший Рязанское региональное представительство АО «Реалист Банк».

Приоритетными задачами Дмитрия Нефёдова на посту руководителя станут построение эффективной деятельности почтовых отделений Рязанской области, повышение доступности услуг почтовой связи в отдалённых населённых пунктах и сельской местности, развитие логистики, клиентского сервиса, производственных и технологических процессов, внедрение и реализация новых проектов на территории региона.

Дмитрий Нефёдов родился в 1978 г. Имеет два высших образования — окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Радиотехника» и Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Трудовую деятельность начал в 1995 г. С 2004 по 2021 г. работал на руководящих должностях в банковской сфере.