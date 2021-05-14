Уполномоченный по правам человека в Рязанской области отчиталась о работе за 2020 год

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13 мая на заседании Рязанской областной Думы доклад о соблюдении прав и свобод гражданина на территории региона в 2020 году представила Наталья Епихина, уполномоченный по правам человека в регионе.

За год в адрес омбудсмена поступило 2066 обращений граждан – рекордное за всё время деятельности уполномоченного по правам человека в Рязанской области. Наибольшее число жалоб, а именно 311, касались нарушений прав в сфере жилья и жилищно-коммунального хозяйства. Возросло количество обращений, связанных с деятельностью правоохранительных органов, с пенсионным обеспечением и оказанием социальных услуг. Также в прошлом году зафиксировано увеличение количества обращений, связанных с медицинским обслуживанием населения. По ряду направлений количество обращений снизилось. Например, в сферах защиты прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, и реализации миграционного законодательства.

Парламентарии смогли задать Наталье Епихиной свои вопросы. Один из вопросов в адрес омбудсмена поступил от председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Облдумы Татьяны Панфиловой. Она обратила внимание, что с прошлого года уполномоченные по правам человека в регионах получили возможность подавать административные иски в суды по вопросам защиты прав граждан. По словам Епихиной, в Рязанской области этой возможностью ещё не пользовались, так как вопросы удаётся решить в досудебном порядке благодаря активному взаимодействию с органами исполнительной и законодательной власти.

Председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Облдумы Игорь Мурог поинтересовался, что делается регионе по защите прав граждан с инвалидностью. Наталья Епихина рассказала, что в регионе этой категории рязанцев уделяется большое внимание. Доступность инфраструктуры для инвалидов обсуждают на различных площадках. В этом направлении выявляются проблемы. Например, это отсутствие сурдопереводов на региональных телеканалах, необходимость расширения программы совместного проживания для людей с инвалидностью.

Доклад уполномоченного по правам человека в Рязанской области парламентарии приняли к сведению.