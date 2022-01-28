Уникальный рязанский троллейбус с гармошкой утилизируют

В Рязани собираются утилизировать легендарный троллейбус с гармошкой ЗиУ-683Б, за сохранение которого боролись городские активисты. Соответствующий ответ МУП «УРТ» пришёл на их обращение, пишет группа «Рязанский троллейбус» Вконтакте.

В документе сказано, что «троллейбус с бортовым номером №3002 находится в эксплуатации с 1993 года, в ближайшее время будет выведен из эксплуатации и утилизирован».

Вместе с тем администрация Рязани сообщила, что управление транспорта и УРТ готовы рассмотреть предложения о передачи троллейбуса юридическому или физическому лицу. Например, как музейный экспонат.

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Напомним, ЗиУ-683Б на сегодняшний день является последним рабочим транспортом этой модели в России.