Военкор Евгений Поддубный сообщил об уничтожении расчёта украинского РСЗО «Вампир», который наносил удар по Белгороду 15 февраля. Пост он опубликовал в телеграм-канале.

По данным источника, машина перемещалась в районе населенного пункта Липцы. Вчера вечером по ней был нанесён ракетный удар армией России.

— В результате уничтожен расчет, боевая машина. В ходе удара есть убитые и раненые среди личного состава противника, который находился в зоне поражения нашей ракеты, — пишет Поддубный.

По словам военкора, персональная охота на террористов, которые ведут обстрелы гражданских объектов на территории Белгородской области продолжается.