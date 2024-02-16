Пятница, 16 февраля, 2024

Уничтожен расчёт РСЗО «Вампир», нанёсший удар по Белгороду, — военкор

Автор: 7info

Опубликовано

Военкор Евгений Поддубный сообщил об уничтожении расчёта украинского РСЗО «Вампир», который наносил удар по Белгороду 15 февраля. Пост он опубликовал в телеграм-канале.

По данным источника, машина перемещалась в районе населенного пункта Липцы. Вчера вечером по ней был нанесён ракетный удар армией России.

— В результате уничтожен расчет, боевая машина. В ходе удара есть убитые и раненые среди личного состава противника, который находился в зоне поражения нашей ракеты, — пишет Поддубный.

По словам военкора, персональная охота на террористов, которые ведут обстрелы гражданских объектов на территории Белгородской области продолжается.

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