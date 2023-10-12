На дворе «заоктябрило». Хочется завернуться в тёплый плед и, свернувшись клубочком, сидеть дома? Долой стереотипы и хандру.

Урок первый. Вспомним классика, да — пора унылая, но … очей очарованье!

Урок второй. Момент истины настаёт тогда, когда пришло время. Сейчас объясню, к чему я всё это пишу.

В мае этого года телеграмм-канал «Уместный туризм» объявил конкурс на создание видео и фото контента, посвящённого мировой акции «Ночь в музее» и мы, реализуя на площадке 7info проект «День шедевра» — цикл мультимедийных материалов, посвящённых экспонатам из коллекции Рязанского художественного музея, с головой окунулись в создание тематического контента.

Получился необычный ролик в стиле хоррор, который, на радость нам, оценило жюри. И вот мы, как победители, должны были отправиться в путешествие в один из регионов Центральной России. Лето целое, мы как та стрекоза из басни Крылова, «пропели»… Оглянуться не успели, уж сентябрь, прекрасный как никогда, закончился. Дальше поездку откладывать было нельзя, и как только настали дожди и холода, мы всё-таки отправились в путь-дорогу. Согласно маршрутной карте посетить должны были усадьбу Поленово Тульской области и музей обороны Тулы.

Ехали на автомобиле, моросящий дождь иногда перекрывали солнечные лучи, и тогда пейзаж за окном играл всей цветовой палитрой круга Иттена. Ближе к Тульской области ландшафт менялся и петляющая то вверх, то вниз дорога преподносила новый пейзажные зарисовки. Близ Поленово, ещё не услышав увлекательнейший двухчасовой рассказ экскурсовода, становилось понятно, почему художник, известный школьникам по картине «Золотая осень», а профессионалам как профессор Императорской Академии искусств, выбрал для родового гнезда именно это место.

На мой субъективный взгляд, первое знакомство с усадьбой Поленово должно произойти именно осенью, когда лес стоит в золотом убранстве, небо уже хмурится, но иногда проглядывает лучик солнца и природа в моменте рисует тысячи разных картин.

Пройдя по территории усадьбы, слегка намокнув под дождём, мы оказались на террасе дома, где нам было предложено обуться в музейные тапочки. Засунув ноги в безразмерные войлочные чуни, я почувствовала какой-то щемящий ностальгический прилив в области сердца. Помимо нас, на террасе на разные лады галдели приехавшие из Воскресенска по Пушкинской карте младшие школьники. Как здорово, подумала я, что они тоже сейчас обуют эти безразмерные музейные тапочки, а не бездушные целлофановые бахилы.

Мы зашли внутрь Большого дома. Именно здесь проходят экскурсионные программы. Сразу скажу, что туристический поток, даже в будний день, весьма плотный и о приобретении билетов необходимо позаботиться заранее.

Но, несмотря на разновозрастную аудиторию, музейные работники умело разводят группы, и ничто не помешает вам погрузиться в удивительную атмосферу дворянской усадьбы 19 века.

Здесь от каждого шага скрипят паркетные половицы, в воздухе пахнет деревянной мебелью, изготовленной по эскизам хозяина дома, а количество шедевров на квадратный метр площади не поддаётся счёту. Всё осталось на своих местах, как было при жизни семьи. В гостиной та же витражная дверь с секретом, присмотревшись к которой увидишь окошко для «наблюдения». Ведь по соседству находится детская комната, и радушные хозяева, принимавшие здесь гостей, не забывали время от времени проверять, как дела у ребятишек.

На третьем этаже вы увидите ту самую « Золотую осень», как на легендарном холсте, так и за окном, побываете залитой светом мастерской художника, и всё время вас будет сопровождать увлекательный рассказ экскурсовода, погружающий в атмосферу удивительного времени, о котором сам хозяин дома писал:

«Желание моё устроить музей осуществилось, когда нам удалось соорудить на берегу Оки дом, приспособленный к размещению коллекций, и я несказанно радуюсь, когда вижу, как приходят посетители и разглядывают наши собрания. Приходят целые экскурсии из ближайших городов, школ, из деревень, крестьяне и крестьянки с детьми».

Поленово является живым доказательством круговорота людей, и, неслучайно с 2012 года музеем руководит правнучка художника Наталья Фёдоровна Поленова, ежеминутно воплощающая в жизнь завет предков, говорящий о том, что «искусство должно приносить счастье и радость, иначе оно ничего не стоит».

Напитавшись духовно и изрядно проголодавшись, мы продолжили сливаться с атмосферой в кафешке через дорогу от усадьбы. За окном моросил дождь, ветер кружил листья в осеннем вальсе, а внутри потрескивал пусть и электрический, но все же камин, и, согреваясь ароматным кофе и невероятно вкусными (честно, без дураков) круассанами, в уме крутилась «нетленка» А. Пугачевой.

Осень, рыжая подружка,

Не грози в моё окно,

Не греми ты погремушкой,

Я зароюсь под подушки,

Не встревожишь всё равно.

Осень! Ты на грусть мою похожа,

Осень! Не люблю тебя, но всё же

Осень, осень. Вместе будем до зимы.

Продолжение следует…