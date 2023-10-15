О причинах, побудивших нас в ненастье отправиться в Тулу, мы писали здесь. Второй точкой на нашем маршруте стал город-герой Тула, о котором в последнее время написано огромное количество путевых заметок. Мы можем лишь присоединиться к многочисленному хору голосов в пользу того, что в выходные дни в Туле в любую погоду вас встретят рестораны и гостиницы столичного уровня, многочисленные тематические частные и многофункциональные государственные музеи и прекрасная променадная зона в районе Кремля. Везде, кроме общедоступного городского арт-пространства, необходимо предварительное бронирование.

Вечером в пятницу Тула, как все города, стоит в «десятибалльных» пробках, поэтому осуществляйте заказы с учётом этого факта и будет вам счастье, уют и вкусная еда.

В субботу мы отправились в Тульский парк «Патриот». Масштаб нам не позволил оценить проливной дождь, можем утверждать только то, что входная группа соответствует заявленной тематике.

А вот впечатлениями о «Музее обороны Тулы» хочется поделиться. Открыв дверь современной входной группы музея, вы, как будто, попадаете в машину времени, и оказываетесь в зале ожидания Московского вокзала Тулы времён 1941 года. Гардероб и касса органично вписываются в аутентичную атмосферу.

С левой стороны от входа в основную часть экспозиции вписана скульптура, созданная из полимерных материалов — мать провожает сына на фронт. Выражения лиц максимально скопированы с фотографий военных лет.

Двери открываются, и вы попадаете на платформу вокзала. Ощущение полного погружения настолько сильно, что невольно переступаешь через лужи и масляные пятна, боясь испачкаться в солидоле и промочить обувь. Искусственное покрытие пола максимально похоже на железнодорожное полотно.

Постепенно перестаешь смотреть под ноги, глаза поднимаются вверх, и тебя просто «накрывает» от происходящего вокруг.

Эффект полного присутствия в Туле 1941 года создаётся благодаря точно копирующим подлинную обстановку декорациям, настоящим военным артефактам, которые собирали «всем миром», выполненным на высочайшем уровне полимерным скульптурам и звуковому ряду, сопровождающему посетителей во время экскурсии.

На железнодорожных путях стоит «теплушка», в которой перевозили одновременно до 80 человек. Люди спали по очереди, помещение топили углем. Около теплушки сундук с домашним скарбом — теплые вещи, деньги, детские игрушки и маленькие ботиночки — всё, что успели наспех собрать, отправляясь в эвакуацию.

С другой стороны вагоны, доверху нагруженные военной техникой. Оборонка продолжала работать, несмотря ни на что. Фрагмент укрепления бронепоезда — «ноу-хау» тульских мастеров. Броню в Туле не лили…. На заводах нашли стальные листы, а между ними залили бетон.

Дом, после бомбёжки, цех хлебозавода, ремонтная мастерская, почта, городской комитет ВКП (б), карта Тульской оборонительной операции, панорама обороны Тулы, узел связи, пошивочный цех, фрагмент больницы, где во время бомбежки идет операция и родовая комната…

За время осады города здесь родилось 459 младенцев. Все выжили. Легендарный доктор — Вера Сергеевна Гумилевская — принимает роды. Скульптура выполнена в точном соответствии с фотографическим снимком женщины, чьё имя носит сегодня Тульский центральный родильный дом.

Кинотеатр, в котором во время экскурсии можно увидеть фрагменты военного кино, школьный класс, локацию исторической хроники героической обороны Тулы и зал, посвящённый истории, которую мы проживаем сегодня. «Россия. Донбасс. Тула». Каждую субботу здесь проводят мастер-класс по изготовлению так необходимых в условиях СВО хирургических салфеток для фронтовых госпиталей.

В иммерсивной экспозиции музея более 60 интерактивных панелей, содержащих как исторические факты, так и квесты, пройдя которые младшие школьники могут узнать, например, что было в санитарной сумке военной поры, чем обогревались зимой 1941 года, из каких компонентов состоит коктейль Молотова.

С 6 декабря 2021 года в Музей обороны пришло свыше 120 350 туляков и гостей города. Будете в Туле, запланируйте в вашем маршрутном листе посещение этого, уже ставшего достопримечательным места. Надеемся, вы будете впечатлены так же, как мы.