Умершего в школе 35-летнего физрука нашли лишь на следующий день

В школе на западе Москвы скончался 35-летний учитель физкультуры, сообщает МК.

ЧП случилось в учебном заведении на улице Осенняя. Тело физрука в субботу утром нашёл охранник. Учитель умер в каморке, которая находится рядом со спортзалом. Помещение служило ему кабинетом.

По информации журналистов, причиной смерти могло стать кровоизлияние в мозг. Умер мужчина вечером в пятницу, но труп обнаружили только на следующий день.

Представители администрации школы решили, что учитель ушёл домой, так как дверь каморки была закрыта. Телефон физрук не брал.

В школе преподаватель проработал около 7 лет.