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Пятница, 15 октября, 2021
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Умерла рязанский педагог, инициатор создания лагеря «Пламенный» Валентина Теплякова

7info

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Умерла рязанский педагог, инициатор создания лагеря «Пламенный» Валентина Теплякова

Скончалась педагог, инициатор создания и организатор областного лагеря пионерского актива «Пламенный» Валентина Теплякова. Об этом сообщила газета «Рязанские ведомости».

Валентина Константиновна была старшим пионервожатым лагеря с 1974 по 1980 год, руководила педотрядом «Комиссары».

Теплякова закончила школу № 9 Рязани, затем работала там пионервожатой. После поездки в «Артек» решила организовать что-то подобное в Рязанской области.

С 1986 года работала заместителе директора по воспитательной работе в школе № 15.

— Друзья и коллеги Валентины Константиновны разделяют горечь невосполнимой утраты с ее родными и близкими, — говорится в сообщении на сайте «Рязанских ведомостей».

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.

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