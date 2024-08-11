Воскресенье, 11 августа, 2024

Умерла известный рязанский тренер по художественной гимнастике Галина Пучкова

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/minsport_62

11 августа стало известно о смерти известного рязанского тренера по художественной гимнастике Галины Ивановны Пучковой. Ей было 79 лет. О ее смерти сообщает региональное министерство спорта.

Галина Пучкова — мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России по художественной гимнастике. Она обучалась у родоначальницы рязанской художественной гимнастики Светланы Семеновны Лебедевой и была ее лучшей ученицей.

Галина Пучкова организовала секцию художественной гимнастики при стадионе «Локомотив». Еë воспитанницы завоевывали титул чемпионок мира и Европы, 4 воспитанницы стали Заслуженными тренерами России.

Также рязанский тренер написала книги «Из жизни тренера», «Рязанская феерия», «Первые». Они посвящены рязанской художественной гимнастике.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Умер начальник электро-осветительного цеха Рязанского музыкального театра Валерий Киреев

В Рязани пройдет фестиваль лоскутной моды «шили-были и носили»

Более 70 литров незаконного алкоголя продавали в одном из магазинов Рязани

Названы годы жизни человека, когда происходит перезагрузка судьбы

Сказочное свечение аэростатов увидели рязанцы в субботу на фестивале «Небо России»

В Рязани отключили свет на шестии улицах

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Тело рязанки, которая попала в аварию в Ивановской области, пришлось «вырезать» из автомобиля

Названы люди, которые разбогатеют в старости

Украинского экс-депутата ликвидировали под Купянском

Предвестники беды: учёные расшифровали древние вавилонские таблички

Как вернуть сексу в долгих отношениях былую привлекательность, рассказала психолог