Умерла известный рязанский тренер по художественной гимнастике Галина Пучкова

11 августа стало известно о смерти известного рязанского тренера по художественной гимнастике Галины Ивановны Пучковой. Ей было 79 лет. О ее смерти сообщает региональное министерство спорта.

Галина Пучкова — мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России по художественной гимнастике. Она обучалась у родоначальницы рязанской художественной гимнастики Светланы Семеновны Лебедевой и была ее лучшей ученицей.

Галина Пучкова организовала секцию художественной гимнастики при стадионе «Локомотив». Еë воспитанницы завоевывали титул чемпионок мира и Европы, 4 воспитанницы стали Заслуженными тренерами России.

Также рязанский тренер написала книги «Из жизни тренера», «Рязанская феерия», «Первые». Они посвящены рязанской художественной гимнастике.