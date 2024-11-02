В возрасте 77 лет скончалась актриса Лидия Ильина, известная зрителям по роли бабушки в «Слове пацана». Как сообщает SHOT, артистка ушла из жизни в Люберецкой областной больнице, где находилась на лечении.

Предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Медики пытались помочь актрисе, но спасти её не удалось.

Лидия Ильина боролась с раком крови, который диагностировали в июне этого года. Из-за болезни она стремительно теряла силы: сначала передвигалась на инвалидной коляске, а в последние месяцы уже не вставала с кровати. Весь этот тяжёлый период рядом с актрисой находилась её дочь, которая сейчас собирает средства на похороны.

За свою карьеру Лидия Ильина снялась в 40 фильмах и сериалах, среди которых популярные проекты «Тест на беременность – 2», «Склифосовский», «Интерны» и «Ивановы-Ивановы».

Похороны актрисы состоятся на Люберецком кладбище.